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Creighton point guard Ryan Nembhard will enter the transfer portal

Mar 26, 2023; Louisville, KY, USA; Creighton Bluejays guard Ryan Nembhard (2) drives to the basket against San Diego State Aztecs forward Nathan Mensah (31) during the second half at the NCAA Tournament South Regional-Creighton vs San Diego State at KFC YUM! Center.
Mar 26, 2023; Louisville, KY, USA; Creighton Bluejays guard Ryan Nembhard (2) drives to the basket against San Diego State Aztecs forward Nathan Mensah (31) during the second half at the NCAA Tournament South Regional-Creighton vs San Diego State at KFC YUM! Center. (Jamie Rhodes-USA TODAY Sports)
Russ Wood • Rivals Transfer Portal
National Analyst

Creighton point guard Ryan Nembhard announced his intention to enter the NCAA transfer portal Thursday.

The sophomore started in each of the 64-games he appeared in averaging 11.8 points and 4.6 assists over two seasons with the Blue Jays. Nembhard tied the Creighton record for most assists by a sophomore in one season with 176. He was named to the Big East’s All-Freshman Team in 2022.

Nembhard now looks for a new home after helping to lead Creighton to its first Elite 8 appearance for the first time since 1941.


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