BIG TEN POWER RANKINGS
RANK TEAM RECORD AP NET KENPOM

1

PURDUE

13-2

7

8

5

2

MICHIGAN STATE

14-2

10

17

20

3

ILLINOIS

12-3

25

11

13

4

OHIO STATE

10-3

16

24

19

5

WISCONSIN

13-2

13

22

30

6

INDIANA

12-3

---

31

23

7

IOWA

11-4

---

27

25

8

PENN STATE

8-6

---

82

66

9

MINNESOTA

10-4

---

67

76

10

MICHIGAN

7-6

---

54

27

11

MARYLAND

9-7

---

111

67

12

NORTHWESTERN

8-6

---

68

43

13

RUTGERS

9-6

---

121

98

14

NEBRASKA

6-11

---

215

160
AS OF 1/12/2022