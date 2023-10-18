News More News
premium-icon
ago football Edit

Behind enemy lines: Wisconsin

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News caught up Seamus Rohrer from Badger Blitz to get the inside scoop on Wisconsin. Follow Seamus Rohrer on X (Twitter) @seamus_rohrer. Follow Badger Blitz @Badger_Blitz.

Wisconsin Badgers Head Coach Luke Fickell watches on durning a college football game between the Iowa Hawkeyes and the Wisconsin Badgers on October 1th, 2023 at Barry Alvarez field at Camp Randall Stadium in Madison, WI.
Wisconsin Badgers Head Coach Luke Fickell watches on durning a college football game between the Iowa Hawkeyes and the Wisconsin Badgers on October 1th, 2023 at Barry Alvarez field at Camp Randall Stadium in Madison, WI. (Photo by Dan Sanger/Icon Sportswire via Getty Images)

*****

WISCONSIN LINKS: GAME NOTES | SCHEDULE | ROSTER | STATS | DEPTH CHART

MORE: Wisconsin Badgers Stock Up, Stock Down | Fickell on Braedyn Locke, adjustments to offense, more

*****

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}