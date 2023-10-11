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Behind enemy lines: Maryland

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News caught up with Scott Greene from Terrapin Sports Report to get the inside scoop on Maryland ahead of Saturday's game in . Follow Scott Green on X (Twitter) @TerrapinNation. Follow Terrapin Sports Report @TerrapinSports.

Quarterback Taulia Tagovailoa #3 of the Maryland Terrapins runs with the ball in a game against the Ohio State Buckeyes at Ohio Stadium on October 07, 2023 in Columbus, Ohio.
Quarterback Taulia Tagovailoa #3 of the Maryland Terrapins runs with the ball in a game against the Ohio State Buckeyes at Ohio Stadium on October 07, 2023 in Columbus, Ohio. (Photo by Ben Jackson/Getty Images)

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